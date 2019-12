Soudy letos hlásí pokles nevyřízených případů. V trestních kauzách navíc ubývá obžalob

Ve třech případech ale zasáhl – a to do zdanění církevních restitucí, do osobních bankrotů a do advokátního tarifu. Z vyhlášky Postoloprt na Lounsku zase vyškrtl zákaz sezení mimo lavičky.

Průměrná délka čekání na rozhodnutí Ústavního soudu o zákonech nebo vyhláškách byla kolem roku a čtvrt. Mezi jednotlivými případy jsou ale rozdíly.

Když například pravicoví senátoři chtěli zrušení zákazu svátečního prodeje v obchodech, zamítavý výrok přišel po více než dvou letech od podání návrhu. Jiná skupina senátorů a poslanců podala letos v květnu návrhy, aby Ústavní soud zrušil zdanění církevních restitucí. Vyhověl jim za čtyři měsíce.

Ústavní soudci mají v současnosti na stole 43 nerozhodnutých případů. Nejstarší jsou z roku 2016. Téměř tři roky čeká na rozhodnutí například prezident Miloš Zeman, který napadl zákon o střetu zájmů přezdívaný „lex Babiš“.