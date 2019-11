Krajský soud osvobodil v kauze solárů Vitáskovou i Schneidrovou

Vitáskovou krajský soud původně poslal na 8,5 roku do vězení za zneužití pravomoci, Vrchní soud v Olomouci ji obžaloby zprostil. V neprospěch Vitáskové podal dovolání nejvyšší státní zástupce. Nejvyšší soud (NS) pak krajskému soudu uložil, aby zpřesnil důvody zproštění, soud tak musel rozhodnout znovu.

V případu šlo o licence, které podle obžaloby majitelé elektráren Saša-Sun a Zdeněk-Sun, bratři Alexandr a Zdeněk Zemkovi, dostali neoprávněně na základě nepravdivých revizních zpráv. Získali tím právo na výhodnou výkupní cenu za solární elektřinu dodanou do veřejné sítě, která platila pro elektrárny s licencí do konce roku 2010.

Obhájci v obou případech navrhli zproštění obžaloby, rozhodnutí soudu tedy přivítali. „Konečně po necelých sedmi letech jsme se dočkali pravomocného zprošťujícího rozhodnutí vůči mojí klientce. Myslím si, že jí to přinese trochu klidu,“ řekl obhájce Vitáskové Tomáš Gřivna.

Pro Schneidrovou žalobce navrhl nanovo sedmiletý trest vězení. V jejím případě se na místě odvolal, věc tak bude řešit Vrchní soud v Olomouci. „Mám za to, že i s ohledem na nové skutečnosti a nově vyvíjející se právní názory je možno usuzovat o její vině,“ řekl Mezlík. Dřívější rozhodovací praxe ERÚ totiž podle něj dávala Schneidrové zapravdu, nyní se ale změnila.

Odsouzení uplatnili celou řadu námitek, od kritiky soudců, kteří se případem zabývali, přes výhrady k právnímu hodnocení až k uloženým trestům. Zemkové také tvrdili, že se žádného trestného činu nedopustili, byli prý odsouzeni jen za to, že v pozici statutárních orgánů podepsali předávací protokol. ÚS musel námitky pro přehlednost rozčlenit do skupin a očíslovat, nakonec ale nenašel žádný důvod k zásahu.

V případu soudy potrestaly dalších šest lidí. Majitelé elektráren, bratři Alexandr a Zdeněk Zemkové, od Vrchního soudu v Olomouci odešli se shodným trestem šest let a devět měsíců. S dovoláním neuspěli. Všech šest jich neuspělo ani u Ústavního soudu, ke kterému podali stížnosti.

„Zdejší soud v plné míře ve svém rozhodnutí respektoval předchozí rozhodnutí Nejvyššího soudu, nemohl rozhodnout jinak. S klientkou prokonzultuji výsledek tohoto řízení, ale nepředpokládám, že by mi dala pokyn k podání odvolání,“ řekl obhájce Schneidrové Josef Bartončík.

Aktéři případu byli odsouzeni za přípravu podvodu kvůli vyšší výkupní ceně elektřiny. Jednali koordinovaně, aby uvedli v omyl Energetický regulační úřad a získali licenci před koncem roku 2010, tedy za výhodnějších podmínek. „Licence byla získávána pouze a jen s cílem obohatit se a její získání bylo přirozeným mezistupněm k tomuto obohacení se,“ stojí v usnesení ÚS.

Bratři Zemkové dostali nepodmíněné tresty šest let a devět měsíců vězení. Čimpera si vyslechl čtyřletý trest, Krym si má odpykat sedm let. Šupina dostal 5,5 roku a Hudeček sedm let vězení nepodmíněně.