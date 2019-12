Nic neprovedl, jen si půjčoval knihy. Komunisté ale poslali Josefa Römera na 13 let do vězení

V lednu změnil zaměstnání. Našel si práci na ruzyňském letišti a začal přemýšlet o emigraci. Zjistil, že by se poměrně snadno mohl ukrýt v zavazadlovém prostoru letadla. O svém plánu ale bohužel řekl i některým svým známým. „Na to, že se chystá emigrovat, upozornila Veřejnou bezpečnost jedna její agentka, která byla z okruhu jeho známých, a to byl důvod, proč se o něj začali zajímat,“ vysvětlil historik Tomek.

V polovině sedmdesátých let měl nastoupit povinnou dvouletou vojenskou základní službu „Tam nebyla příležitost k tomu vyrůst, všichni to považovali za ztracené dva roky,“ poznamenal Römer s tím, že „spousta mladých tam nechtělo, ani já“.

Odmítl odsoudit Chartu 77

V roce 1977 vyšla Charta 77 a odborová organizace, jejímž musel být Römer členem, uspořádala schůzi všech zaměstnanců letiště, kde se měla povinně Charta 77 odsoudit.

„Já jsem tam řekl, aby ji přečetli, máme-li to odsoudit. A oni mi začali nadávat, že jsem zpáteční, že jsem reakcionář, že to číst nebudou, že to je pamflet a abych to shromáždění opustil. Což se i stalo. Druhý den, když jsem přišel do práce, tak už tam čekala StB a zatkli mě. Odvezli mě na Bartolomějskou v Praze, tam do mě začali kopat,“ popsal Josef Römer.

„Jsem přesvědčen o tom, že to bylo i kvůli tomu, že chodil na americkou ambasádu, a pro ně bylo asi nejjednodušší z těchto lidí, kteří se zajímají o americkou společnost, udělat vyzvědače,“ poznamenal bývalý disident Devátý.

„My to z vás stejně vymlátíme“

„To začalo: Víš, proč jsi tady?Já říkám: Nevím… A oni: Tak vzpomínej, my ti k tomu pomůžeme… A tím to začalo, tak to probíhalo. Já jsem nic neudělal, to jsem neustále tvrdil. Asi po půlroce vyšetřování byl náhle změněn vyšetřovatel, místo nějakého nadporučíka nastoupil major Mikuláš Tita a prohlásil: Nám je úplně jedno, jestli se k něčemu přiznáte, nebo ne, my to z vás stejně vymlátíme,“ vylíčil výslechy Römer.

Komunistická justice nakonec Josefa Römera odsoudila v neveřejných procesech k souhrnnému trestu třinácti let odnětí svobody. Mimo jiné za vyzvědačství a přípravu k trestnému činu opuštění republiky. „Tam se argumentovalo tím, že i z malých střípků dokážou západní zpravodajské služby získat bohaté informace a že to, že se Römer stýkal s úředníky americké ambasády, to je důkaz špionáže, protože je známo, že každý úředník americké ambasády je špion. Ten případ jako by vypadl z padesátých let,“ popsal historik Tomek.