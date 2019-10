Vězení za poslech hudby, čtení charty nebo mši v esperantu. Nespravedlivě stíhaným pomáhal VONS

„Bylo to nejcitlivější místo, které se dotýkalo tehdejšího režimu, protože to byly konkrétní případy, kde byl režim usvědčovaný ze lži. Protože taková všeobecná prohlášení, perzekuce v kultuře, nedostatek zdravotnictví, ekologická nedostatečnost a podobně, to byly otázky samozřejmě důležité, ale tady se na konkrétních případech ukazovalo, jak systém funguje.“