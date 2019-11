Brabec: Rázné snížení emisí v Evropě je jen přesune jinam. A světu to nepomůže

„Česká republika to bere velmi vážně a kdyby všechny státy světa snižovaly emise tak, jak to dělá a bude dělat Česká republika, tak by situace nebyla tak vážná. Ale problém dlouhodobě je, že takhle intenzivně se o tom mělo debatovat před patnácti až dvaceti lety. Setrvačnost kroků je prostě nesmírná,“ podotkl Brabec.

Zpráva programu OSN pro životní prostředí přišla s výpočtem, že pokud svět nezačne důrazněji snižovat emise skleníkových plynů, mohly by globální teploty do konce století stoupnout až o 3,2 stupně, což by pro klima mělo ničivé důsledky.

Ekologické organizace v současnosti žádají co nejrychlejší konec uhlí v Česku; například Hnutí Duha navrhuje odstoupení od využívání uhelných zdrojů do roku 2030. Brabec reagoval sdělením, že ministerstvo v současnosti propočítává možné dopady: „Počítáme, jak to vůbec bude vycházet.“

Taková předsevzetí jsou podle něj zbytečná, protože ke snížení celosvětových emisí CO 2 nakonec nepovedou. „Stane se totiž jedna věc. Evropa i Česká republika naprosto ztratí svoji konkurenceschopnost. Koneckonců už dneska má třeba Německo nejvyšší ceny energií v Evropě. A emise CO 2 se přesunou do Číny, do Indie, do Spojených států a Evropa na to doplatí, Česká republika na to také doplatí, ale planeta na tom ve finále bude hůř, protože výroba bude ta samá, jen jinde na světě,“ soudí ministr životního prostředí.