ČEZ požádá o povolení pro nový jaderný zdroj Dukovan

První jaderná elektrárna na území ČR se začala stavět v roce 1978, do provozu byly čtyři její bloky uváděny postupně v letech 1985 až 1987. Dukovany nebyly první atomovou elektrárnou v Československu, již od začátku 70. let totiž začala fungovat elektrárna v Jaslovských Bohunicích u slovenské Trnavy (postupně tam vyrostly tři různé zdroje). Současně s dukovanskou elektrárnou vyrostly na řece Jihlavě také dvě vodní nádrže, Dalešice a Mohelno.

Roční výroba elektřiny se v Dukovanech, které jsou spolu s Temelínem největším zdrojem společnosti ČEZ, dlouhodobě pohybovala kolem 15 terawatthodin (TWh). V rekordním roce 2013 to bylo 15,689 TWh. V letech 2015 a 2016 elektrárnu brzdily dlouhé odstávky vyvolané opakovanými kontrolami svarů a prováděním investic potřebných pro další dlouhodobý provoz. Do sítě tak předloni dodala 11,954 TWh elektřiny, nejméně od roku 1988.

S odstavením současných bloků v Dukovanech se počítá zhruba v letech 2035 až 2037, tedy po 50 letech. Premiér Babiš v říjnu řekl, že životnost jaderné elektrárny Dukovany by se mohla prodloužit o deset let. Náklady by byly 20 miliard korun, nový jaderný blok by stál zhruba 200 miliard.