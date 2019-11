D1 na Vysočině je zazimovaná, práce a uzavírky skončily. ŘSD připravuje zákazy pro kamiony

Stotřicítkou, bez betonových svodidel a bez žlutých čar vymezujících zúžené jízdní pruhy se jezdí po dálnici D1 u Humpolce, Velkého Beranova i Velkého Meziříčí. Zlepšení je to dočasné – na žádném ze čtyř vysočinských dálničních úseků modernizace ještě neskončila a bude pokračovat od března – ale nyní to znamená, že jsou nejproblematičtější místa připravena na zimu tak dobře, jak je to možné.

Loni kvůli problémům mezi dodavateli navzájem i mezi dodavatelským sdružením a ŘSD nejprve zůstala část dálnice v kritickém úseku u Humpolce rozkopaná až do Vánoc. Poté, když se podařilo omezení odstranit, došlo v úseku ještě ke zvláštní havárii špatně opravené kanalizace, ze které vytekla na dálnici voda a zmrzla. Na místě se potom stalo několik dopravních nehod.

To by se letos opakovat nemělo. „Všechny úseky prošly technickými prohlídkami, jinak bychom je nemohli pustit do provozu. Nikde nejsou takové závady, které by způsobovaly ten problém, že by byla dálnice nějak nebezpečná. Dálnice je absolutně bezpečná, všechny povinné parametry byly splněny,“ ujistil generální ředitel Ředitelství silnic a dálnic Radek Mátl.