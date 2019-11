Řidiči podceňují problémy se zrakem. Nebezpečné je to zvláště na podzim

Jihomoravští policisté se pak zaměřili s Besipem na druhou stranu problému viditelnosti, konkrétně na viditelnost chodců na silnicích. Od začátku roku totiž evidují stovky případů, kdy řešili dopravní nehody, při nichž byli sražen právě chodci. Teď na podzim je to velký problém také ve městech, i přímo na přechodech.

Redaktoři ČT vyzkoušeli čtyři figurantky. V černém oblečení, v barevné bundě, v bílé bundě s reflexním páskem a v reflexní vestě. Všichni byli nasvíceni autem a všichni stejně daleko, asi 50 metrů od kamery. Zjišťovalo se, na jakou vzdálenost jsou vidět.

„Tmavé oblečení je vidět okolo 20 metrů. To je u řidičů, kteří bezprostředně přijíždějí k přechodu už pozdě na to, aby včas zastavili. Ale co se týče reflexních materiálů, ty jsou vidět až na 200 metrů,“ řekl krajský koordinátor Besipu Pavel Čížek.

I proto se policie společně s Besipem v těchto dnech na bezpečnost chodců zaměřuje a reflexní prvky rozdává. Čížek dodal, že se uskutečnily i testy reflexních vest. Ne každá ale byla kvalitní. Kupcům proto doporučuje si na kupované zboží posvítit, a to raději z větší dálky.

Další vodítkem může být označení CE, které značí, že by reflexe měla splňovat normy. Odborníci pak ovšem dodávají, že každým praním se její kvalita může snižovat.