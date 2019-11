Česko podepíše smlouvu s USA o dodání 12 vrtulníků do konce roku, uvedl Metnar

Čtyři zákony, které řeší mimo jiné nakládání s odpady, obaly a vybranými výrobky s ukončenou životností, by měly podle ministerstva platit od počátku roku 2021.

Česko díky tomu získá osm víceúčelových vrtulníků UH-1Y Venom a čtyři bojové vrtulníky AH-1Z Viper za cenu, za kterou by je kupovala americká armáda. „Nové vrtulníky armáda nutně potřebuje, potřebujeme nahradit současné Mi-24, které jsou na hraně životnosti. A potřebujeme se odvázat od závislosti na ruské provenienci,“ řekl Metnar.

Co se rozpočtu ministerstva práce týká, resort chce část letošní sumy vyhrazené na dávky v hmotné nouzi přesměrovat do příspěvku na péči, na který mu chybí peníze. Celkem to má být 1,17 miliardy korun.

Vláda během jednání schválila materiál, který předložila Správa železniční dopravní cesty (SŽDC). Na základě toho SŽDC prodá nepotřebnou regionální dráhu mezi Hrušovany nad Jevišovkou a Hevlínem v Jihomoravském kraji. Jejím novým vlastníkem by se měla stát obec Hevlín, která za ni nabídla 2,2 milionu korun.

Kabinet se měl zabývat i vysláním české delegace na zasedání ministrů zahraničí států NATO v Bruselu, které se koná 20. listopadu, či odměnami poradních orgánů vládní Rady pro výzkum, vývoj a inovace. Za letošní rok by měly činit 17,7 milionu korun, meziročně o 8,2 milionu více.