Pohřeb, který měnil dějiny. Kvůli rozloučení s Opletalem nacisté zavřeli české vysoké školy

Samotný pohřeb, i přesto, že se ho podle historika z Vojenského historického ústavu Jindřicha Marka účastnilo přes čtyři tisíce lidí a studentů, proběhl bez výraznějších incidentů; 15. listopadu zavlály na všech pražských vysokých školách černé vlajky a smuteční průvod doprovodil Opletalovu rakev z pražského Albertova na nádraží, odkud putovala do jeho rodné Lhoty nad Moravou. Když ji nakládali do vlaku, zpívali lidé českou hymnu.

Píseň i projev vlastenectví tehdy německé úřady tolerovaly a proti průběhu ani podobě rozloučení nezasahovaly. Tvrdá represe, kterou Opletalův pohřeb a dění bezprostředně po něm vyvolalo, přišla až o několik dní později.

Opletal nebyl bezvýznamný student, zřejmě nezemřel náhodou

Opletal, čtyřiadvacetiletý student medicíny, zemřel 11. listopadu poté, co byl postřelen historikům neznámým střelcem na protinacistických demonstracích k příležitosti vzniku Československa. „Nebyl to zcela bezvýznamný student. Byl místopředsedou studentské samosprávy na Hlávkových kolejích,“ upozorňuje historik Marek.

Právě kvůli Opletalovu postavení se spekuluje o tom, že se nestal náhodnou obětí střelby do davu demonstrantů, ale že byl zavražděn. Vystupoval totiž na studentských schůzích s radikálními protiněmeckými názory, což vzbuzovalo pozornost gestapa. Cílenému útoku nasvědčuje fakt, že střela, která Opletala zasáhla do břicha, byla podle všeho mířena zblízka, i to, že projektil, který lékaři z jeho těla následně vyoperovali, zabavili příslušníci SS.