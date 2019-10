Dělník Sedláček zemřel spolu s Opletalem, na první oběť demonstrace v říjnu 1939 se ale téměř zapomnělo

Odpor k třetí říši vyhnal 28. října 1939 do ulic Prahy sto tisíc lidí. Zhruba půl hodiny poté, co na Václavském náměstí dvěma minutami ticha vzpomenuli na vznik Československa, padají v Žitné ulici výstřely. Jeden demonstrant okamžitě klesá k zemi po ráně do srdce a po pár minutách umírá, druhého kulka zasáhne do břicha a nezachrání ho ani operace. Jan Opletal nakonec 11. listopadu 1939 podlehne zánětu pobřišnice a později se stane symbolem protinacistického vzdoru. První demonstrant má jméno Václav Sedláček a na jeho oběť se na desítky let zapomene. Ten druhý Podle historika Martina Krska z muzea v Ústí nad Labem mohl pozapomenutí zavražděného zapříčinit jeho původ. Sedláček nebyl typickým Čechem, narodil se v Německu do české rodiny. Patřil do druhé generace dělníků, kteří se do Německa odstěhovali za prací, navštěvoval tedy i tamní školy. „Na druhou stranu Češi v Recklinghausenu, kterých tam byly stovky, udržovali národní povědomí, pospolitost, měli spolky, pořádali plesy. Václavův tatínek a jeden z jeho strýců hráli v kapele, která v tom místě působila, takže národní uvědomění v něm rodiče udržovali a vliv mělo i okolí,“ dodává historik.

Kvůli hospodářské krizi, která ve třicátých letech na Německo dopadla, ale řada lidí, zejména cizinců, přišla o práci. Byl to případ i Sedláčkovy rodiny. Rozhodla se vrátit do vlasti – nejprve do Ústí nad Labem a poté v roce 1938 do Prahy. Možná proto se ze Sedláčka nestal podobný symbol jako z Opletala. Nejenže pocházel z chudších dělnických poměrů, ale navíc v Praze neměl dostatečné zázemí, mnoho kamarádů či známých. A to i přesto, že se doučoval česky a zapojoval se do společenského života. „Byl členem Mládeže Národního souručenství, současně také sokol,“ připomíná Stanislav Kokoška z Ústavu pro studium totalitních režimů, podle nějž byl Sedláček typickým mladým Čechem tehdejší doby. Ani publicista a historik Josef Leikert, který se jeho osudu věnuje, si není jistý, proč se na Sedláčka zapomnělo. „Nezájem o Sedláčka mě překvapil, vždyť byl dělník a dělnická třída byla za bývalého režimu protežovaná. Historikům se asi nechtělo jít hledat do terénu a v archivech o něm bylo jen velmi málo zmínek. Skutečný důvod, proč Václav Sedláček zůstával mimo zájem veřejnosti, ale neumím přesně vysvětlit,“ připouští. Přesto se nacisté obávali, aby se jeho pohřeb na podzim roku 1939 nestal další národní manifestací. Posledního rozloučení 4. listopadu se na hřbitově v Braníku nakonec zúčastnilo poměrně velké množství Pražanů. „Pohřeb byl ze strany okupačních orgánů velmi zatajován, aby proběhl v klidu. Tím, že Sedláček nebyl veřejně známou osobností, ale dělníkem z chudých poměrů, tak v klidu skutečně proběhl,“ shrnuje historik Petr Koura z Filozofické fakulty Univerzity Karlovy.