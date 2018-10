Bez Sokola by nebylo Československa. U vzniku republiky byl v zdravém těle zdravý duch

V té době se pěšky ze srbské fronty do Prahy vrátil Karel Evald. „Tatínek vylezl z rakouského mundúru, vzal si civil a šel se přihlásit do pražského Sokola,“ vzpomíná na svého otce Dagmar Evaldová. S několika úpravami mu nakonec rakouská uniforma sloužila dál, dodává.

Povinnost vůči republice cítil otec Dagmar Evaldové i v dalších letech. Když dostudoval práva, odmítl prestižní místo v Praze a odešel dělat soudce právě na východní Slovensko. I tam zůstal aktivním členem Sokola.

Dvakrát u obnovy Sokola

„On byl věčně v Sokole a my jsme tam chodily s maminkou, abychom se s tatínkem viděly, ale bylo to pro nás báječný,“ vzpomíná Dagmar Evaldová. „Byla to opravdu výchova k lásce k vlasti. Že máme společnou republiku, o kterou se musíme starat, že to není jen tak, jsme věděli od mala.“