Němci v Československu museli snést postavení menšiny. Jinde se ale měli mnohem hůř

Především v první polovině 20. let se také stávalo, že některé příliš horlivé poštovní úřady vracely zásilky poslané do etnicky českých obcí, pokud byly v adrese německé názvy, například „Pilsen“ místo „Plzeň“. Postupně se ale od této praxe upustilo.

Německých škol bylo dost

Děti příslušníků menšin měly právo na veřejné vyučování ve svém jazyce v obcích, kde minorita tvořila alespoň 20 % obyvatelstva. Menšiny kromě toho mohly zakládat, spravovat a řídit své soukromé školy, Němci jako jediná menšina měli i své vlastní vysoké školy (univerzitu v Praze a techniku v Praze a v Brně).

Přestože počet německých škol a tříd se zmenšil (kvůli úbytku dětí a kvůli investicím státu především do českých škol, které byly zpočátku hůře vybavené), byla kapacita německých škol dostatečná.

Do neněmeckých škol chodila jen asi dvě až tři procenta německých dětí, téměř polovina z nich pak do škol s více vyučovacími jazyky. Někteří Němci posílali své děti do českých škol cíleně, aby se naučily dobře česky. Do roku 1935 se počet německých dětí v českých školách více než zešestinásobil.

Předmětem kritiky ze strany Němců bylo zakládání takzvaných menšinových škol v pohraničí. Zákon totiž umožňoval zřídit v obcích školy pro příslušníky národností, které tam byly v menšině, což se týkalo i příslušníků státního národa v převážně Němci obývaných obcích. Tyto školy financoval stát, který jednoznačně preferoval zřizování menšinových škol pro příslušníky československého národa.