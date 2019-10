Říjnový průzkum Medianu: ANO drží první pozici, SPD zvrátilo sestupný trend

V říjnovém volebním modelu agentury Median získalo nejvyšší podporu hnutí ANO, které podpořilo 30,5 procenta respondentů. Na druhém místě skončili Piráti se ziskem 12,5 procenta, třetí ODS by podpořilo 11,5 procenta dotázaných. Pro obě uskupení to ve srovnání s minulým průzkumem znamená pokles o jeden procentní bod. Výzkum se konal poté, co pražské městské státní zastupitelství zastavilo stíhání předsedy hnutí ANO a premiéra Andreje Babiše v případu Čapí hnízdo.