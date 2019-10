Demokracie není pro infantilní děti, které potřebují potvrzovat svoje názory, říká Kroupa

„Je to důsledek propagandy posledních dvaceti let. Politici kritizovali Unii nejen za to, co dělá, ale také že vůbec je. A i u těch, kteří se k Evropské unii hlásili, byly jejich konkrétní kroky opačné,“ zdůraznil Kroupa.

Podle něj je problém i v tom, že čeští politici nejsou v Evropské unii dost slyšet, to ale považuje za jejich vlastní chybu. „Unie není hierarchická, sedí se za stolem a všichni mají rovnoprávné postavení. Když někdo nemá co říct, tak se nemůže divit, že ho nikdo neposlouchá. Jistě, při hlasování je rozdíl ve velikosti státu, ale kdyby se malé státy dohodly, mohly by spoustu věcí zablokovat. My toho ale neumíme vyžít,“ řekl.

„Národ nespočívá jenom na těch věcech, které jsou fakticky dané, jako je společná historie a jazyk. Ale moderní národ se formuje schopností odpovídat na historické výzvy, které jsou před ním,“ myslí si historik Kroupa. Podle něj mají Češi jako národ šanci ochránit svou identitu jedině jako platný a schopný člen Evropské unie.