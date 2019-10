Svítit uhlím není „in“. Náhradu ale Česko nemá a ještě dlouho mít nebude

To ale bude znamenat, že se elektřina bude muset vyrábět z jiných zdrojů, jinak by Česko mohlo ztratit energetickou soběstačnost. To by se nejspíš projevilo i na cenách. Podobné problémy budou totiž řešit i další země Evropy, třeba sousední Německo. Západní soused se chystá uzavírat nejen uhelné, ale i jaderné elektrárny, a to už do roku 2022.

„Plánované odstavování elektráren se už dnes promítlo do nulového růstu německé ekonomiky. Říkám to proto, protože bych si přál, aby naši zemi nezachvátilo obdobné klimatické šílenství,“ reagoval prezident Miloš Zeman.