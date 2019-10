Češka viceprezidentkou Interpolu: Evropa je průsečíkem, kde se setkávají i všechny druhy kriminality

Takže to není tak, že byste obcházela jednotlivé delegace, představovala se a říkala: Teď dělám tohle a tohle a chci dělat tohle. Samozřejmě i to je součástí, ale řekněme, že už mě většinou znají. Vyjednává se víceméně s těmi státy, se kterými nejsme v kontaktu tak často.

Co jako viceprezidentka pro Evropu budete koordinovat? Co je náplní práce? Jsem součástí výkonného výboru, který v mezidobí mezi valnými shromážděními organizaci de facto řídí. A připravuje různou legislativu, připravuje dokumenty, podílí se na práci, na programu mezinárodní organizace.

Co konkrétně budete dělat? To, že jsem viceprezidentkou Interpolu pro Evropu, znamená, že jsem se stala součástí výkonného výboru Interpolu, což je v podstatě po Valném shromáždění nejvyšší orgán té organizace.

Jak velkou ranou pověsti Interpolu bylo to, co se odehrálo před volbou jihokorejského současného prezidenta, to znamená zmizení tehdejšího prezidenta Interpolu, který byl z Číny, který se z jedné cesty domů nevrátil zpátky? Pro celou organizaci to byl víceméně šok, s tím se samozřejmě nesetkává nikdo běžně. Pokud je mi známo, tak se to v historii organizace nikdy nestalo, takže organizace musela poměrně rychle reagovat na uvolněný post, protože ta situace se, tuším, odehrála v září a vlastně během měsíce, měsíce a půl bylo nutné, aby organizace mohla dál fungovat. Navíc bylo před Valným shromážděním, které jako jediné přijímá různé rezoluce a organizaci fakticky posunuje dopředu, tak bylo potřeba na tu situaci reagovat.

Je to unikátní úspěch české policejní diplomacie, pokud bych to tak nazval. Vy na tom pracujete 25 let, jde někdo ve vašich stopách? Máte někoho, komu ušlapáváte cestu, aby se jednou dostal tam, kde jste teď vy?

To je asi hodně individuální. Mám spoustu šikovných kolegů, kteří u nás pracují a kteří jsou určitě do budoucna nějakou takovou volbou, a myslím si, že mají určitě šanci něčeho dosáhnout.

Vy jste od pátku viceprezidentka, už jste měla čas přemýšlet nad tím, co dál, jestli možná někdy ještě vyšší funkce?

Samozřejmě se to nabízí, ale myslím si, že zatím se budu seznamovat s tím, co mě čeká tady v té funkci, a uvidí se, co bude dál.

To je na tři roky, jestli se nepletu.

Ano.

Je běžné, že se po třech letech do stejné funkce volí stejný člověk, nebo je tam pravidlo rotace?

Tam je pravidlo rotace, pravidla Interpolu to přímo zapovídají, takže já se o stejnou pozici nemůžu ucházet hned v dalším mandátu.

Tak za tři roky budeme držet palce třeba při volbě prezidenta.

Děkuji.