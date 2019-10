Vláda škrtla v rozpočtu 30 milionů na práci se závislostmi. Pozor na důsledky, varují organizace

„U nás v populaci je třeba několik set tisíc alkoholiků. Je tady mnoho desítek tisíc gamblerů a jsou to lidé ze všech sociálních vrstev. Jsou to vrcholoví manažeři, jsou to matky s dětmi, jsou to vydělávající otcové, jsou to dělnické profese. V tomto si závislosti nijak nevybírají,“ poukazuje ředitel Asociace nestátních organizací Matěj Hollan na obšírnost cílové skupiny.

A adiktolog Petr Nevšímal dodává, že většinová společnost se stále dívá na závislého člověka pohledem, jako že si za svou situaci může vlastně sám. „Ovšem to ve většině případů vůbec není pravda. Většinou to souvisí s ranými traumaty v dětství nebo s prostředím, které neposkytuje možnost normálního rozvoje,“ podotýká odborník.

O 30 milionů méně

Lidem se závislostmi pomáhá roky budovaná síť neziskových organizací, jejichž činnost se odvíjí od výše dotací ze státního rozpočtu. O tom, kolik peněz organizacím přijde, rozhoduje především Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky. Ta po svém srpnovém zasedání oznámila, že příští rok pošle organizacím, které poskytují služby lidem se závislostmi, o 30 milionů korun méně než letos.