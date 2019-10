80 let od prvního transportu evropských Židů. Tisíc Ostravanů odvlekli nacisté na východ Polska

Původně obchodní cestující Eichmann se narodil 19. března 1906 jako syn účetního v Solingenu v Porýní. V pěti letech se po smrti matky s otcem a pěti sourozenci přestěhoval do Lince. V roce 1932 vstoupil do rakouské nacionálně-socialistické strany a po přesídlení do Německa vstoupil do SS a sloužil v koncentračním táboře v Dachau. Postupně se jeho specializací stali Židé. V roce 1938 je vysídloval z Vídně a o rok později stál u založení Ústředny pro židovské vystěhovalectví v Praze.