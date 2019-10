Policie navrhla obžalovat bývalého pražského imáma z podpory terorismu

Policie navrhla obžalovat bývalého pražského imáma Samera Shehadeha z podpory terorismu. Toho se měli dopustit i jeho bratr a švagrová – všem hrozí tresty od pěti do 15 let vězení, uvedl server Seznamzpravy.cz. Žalobce Marek Bodlák z Vrchního státního zastupitelství v Praze o případné obžalobě rozhodne do tří týdnů.