Majitelé lesů stále čekají na slíbené příspěvky pro boj s kůrovcem

Pěstování lesů se tak nevyplácí. „Beru z vlastních úspor, abych platila své lidi,“ upozornila majitelka lesa na Táborsku Jindra Čekanová.

Stát již loni slíbil vlastníkům lesů mimořádné příspěvky, které jim pomohou z nejhoršího. Jenže sněmovnou prošel zákon až v polovině září a nyní je v Senátu. Dostat by se na něj mělo do poloviny listopadu. Tím to ale neskončí, ještě je potřeba podpis prezidenta a zákon má být účinný až dva měsíce po vyhlášení. „Možná za půl roku se dostaneme k penězům. Ten půlrok musíme táhnout z rezerv,“ podotkl ředitel Lesů města Písku Václav Zámečník.