Vyčlenění státních zástupců z moci výkonné? Je mimo realitu, aby byla i moc prokurátorská, říká Hrnčíř

„Státní zástupci v podstatě zastupují stát, jsou součástí moci výkonné. Máme tady moc zákonodárnou, výkonnou a soudní. Představa, že bude ještě nějaká další moc, prokurátorská nebo něco podobného, je mimo realitu,“ uvedl Hrnčíř.

„Nemám pocit, že by se nám tady hroutila ta soustava a že bychom potřebovali vymyslet nějakou další moc. Myslím, že to je chybná cesta a problém se úplně zbytečně nafukuje,“ dodal.

Ani Ožanová si nedokáže v této chvíli představit, že by státní zástupci měli extra místo v ústavě. „Domnívám se, že by to bylo proti všem principům. Mě zatím nikdo o nutnosti takovéto změny nepřesvědčil,“ poznamenala.

Novela, která by měl vydržet více volebních období

Diskuse kolem státních zastupitelství trvají. Například prezident Unie státních zástupců Jan Lata nedávno ministryni spravedlnosti Marii Benešové (za ANO) vyčetl podobu novely zákona o státním zastupitelství, která se podle něj rozešla s původně deklarovaným cílem, kterým bylo posílení nezávislosti. V září návrh nedoporučila schválit vládní protikorupční rada a pochyby vyjádřila i část členů Legislativní rady vlády.

Podle ministerstva spravedlnosti však novela stanovuje transparentní způsob výběru vedoucích státních zástupců, funkční období nejvyššího státního zástupce či zákonné důvody jeho odvolání.

Mediální debaty mezi ministerstvem a státními zástupci vnímá Hrnčíř negativně. „Měli by si to vyříkat v rámci resortu a přijít s nějakým výstupem. Zákon by potom měli řešit politici,“ uvedl. Poslanec každopádně tvrdí, že se v dolní komoře budou snažit o rozumný kompromis.

„Problému nepomůže to, pokud bychom ho měli odsouvat. Když je problém, musí se vyřešit, a já se domnívám, že ho budeme řešit na ústavně-právním výboru, případně na nějakém kulatém stolu nebo na podvýboru pro justici a případně i na jiných úrovních,“ doplnila Ožanová. „Našim úkolem je nalézt dohodu, která bude trvalá po více funkčních období,“ poznamenala.