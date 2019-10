Rath chce v pondělí nastoupit do vězení. Stráví v něm sedm let

Bývalý středočeský hejtman David Rath dostal výzvu k nástupu do vězení, uvedl iROZHLAS. Televize Nova poté uvedla, že nastoupí v pondělí. Někdejší hejtman a ministr zdravotnictví za ČSSD byl zadržen před sedmi lety, v květnu 2012. Pražský vrchní soud ho letos v červnu pravomocně poslal na sedm let do vězení. Zároveň mu uložil desetimilionový peněžitý trest a sedmiletý zákaz působit v samosprávě.