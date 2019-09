Okamura: Prezident by abolicí jen využil své ústavní právo

Předseda SPD se ale nedomnívá, že by abolice skutečně musela být na pořadu dne vzhledem k tomu, že musí ještě rozhodnout nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman. „Dva státní zástupci, kteří by také měli být nezávislí, řekli nějaký názor. Teď ten třetí by to měl říct jinak?“ podivil se.

Ostatní opoziční strany potom za jejich postoj Okamura v Interview ČT24 zkritizoval. „Všimněte si, jak (opoziční politici) státní zástupce vyzývali, hlavně rozhodněte nezávisle. Když rozhodli jinak, než si myslí, tak už zase útočí na státní zástupce,“ míní.

Dodal, že „pakliže se někomu nelíbí ústava, tak ji pojďme změnit“. Součástí by podle něj měla být přímá volba i odvolatelnost politiků. „Mimochodem, já bych rád změnil také ústavu v tom smyslu, co může kontrolovat Nejvyšší kontrolní úřad, aby mohl kontrolovat hospodaření České televize, přímo podle ústavy, a to dneska také není. Ústavních změn je tam potřeba celá řada a já jsem pro, aby se změna ústavy začala diskutovat,“ podotkl Okamura.

Soudnímu systému nevěřím, vzkázal místopředseda sněmovny

I přes obhajobu prezidenta republiky má však Tomio Okamura k postupu úřadů výhrady. „Za sebe soudnímu systému v Čechách nevěřím, nevěřím soudcům, proto navrhujeme konkrétní změny. Chceme časově omezený mandát soudců, chceme, aby měli přímou hmotnou odpovědnost za chybné rozsudky, za justiční omyly,“ uvedl.



Dobře podle něj nefunguje ani Ústavní soud, za důkaz považuje Okamura rozhodnutí před prezidentskou volbou v roce 2013. Nynější šéf SPD chtěl tehdy kandidovat, ale ministerstvo vnitra konstatovalo, že po vyřazení chybných podpisů nezískal podporu dostatečného počtu občanů. Okamura se pak neúspěšně bránil u Nejvyššího správního soudu a neuspěl ani se stížností u Ústavního soudu.

„Taková instituce pochopitelně tu důvěru nemůže úplně mít, zvlášť když předseda Ústavního soudu Rychetský, jak víte, tak ještě si arogantně žádal o modrý majáček, že by chtěl mít modrý majáček a stát se nadčlověkem, aby mohl z Brna prý jezdit rychleji do Prahy,“ zhodnotil místopředseda Poslanecké sněmovny.

SPD nepodpoří žalobu na prezidenta

Odvolatelnost občany by SPD uvítala nejen u soudců, ale i v případě přímo voleného prezidenta republiky, v Poslanecké sněmovně však nyní Okamurovo hnutí nepodpoří senátní návrh na podání ústavní žaloby, která by mohla vést k odvolání Miloše Zemana.