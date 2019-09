Prezident Zeman by zastavil stíhání Babiše, pokud by nyní bylo obnoveno

„Kdyby se do toho vrtalo, tak prezident má ústavou dané právo abolice, to znamená rovněž zastavení trestního stíhání,“ upozornil Zeman. „Pokud by to bylo nutné, a já věřím, že to nutné nebude, tak bych k tomuto ústavnímu kroku sáhl.“

Ústava ve výčtu prezidentových kompetencí uvádí, že prezident republiky „nařizuje, aby se trestní řízení nezahajovalo, a bylo-li zahájeno, aby se v něm nepokračovalo“. K takzvané abolici potřebuje hlava státu podpis premiéra nebo jím pověřeného člena vlády, teoreticky tedy i samotného Andreje Babiše.

Zeman: Obnova stíhání by byla politickým rozhodnutím

Městské státní zastupitelství v Praze informovalo o zastavení stíhání Babiše a dalších v pátek, usnesení je pravomocné. Pražští žalobci ho předloží společně se spisovým materiálem nejvyššímu státnímu zástupci Pavlu Zemanovi, který může rozhodnutí potvrdit i zrušit. Na přezkoumání má lhůtu tří měsíců.

Prezident řekl, že před pátečním rozhodnutím státních zástupců by s abolicí váhal. „Pokládal bych to za poněkud svévolné,“ podotkl s tím, že nyní by už ale obnovu premiérova případu vnímal jako politikum.

„Teď již bych to považoval za politické rozhodnutí. Protože tito dva státní zástupci – a zejména státní zástupce Šaroch, který ten spis studoval zhruba rok, odvedli dobrou práci a já si jejich práce vážím,“ sdělil v pořadu prezident.