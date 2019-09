Opozice vyzvala prezidenta, aby přestal uvažovat o abolici. „Již úvahy poškozují důvěru občanů“

Opoziční politici hovoří v souvislosti se slovy, která vyřkl prezident Miloš Zeman minulý týden v rozhovoru pro TV Barrandov, o narušení důvěry veřejnosti či ohrožení právního státu. „Pokud by to bylo nutné, a já věřím, že to nutné nebude, tak bych k tomuto ústavnímu kroku sáhl,“ řekl prezident televizi.

Podle Petra Fialy ale není vhodné o abolici ani uvažovat. „Jsme přesvědčeni, že v tomto konkrétním případě již samotné úvahy poškozují důvěru veřejnosti v rovnost občanů před zákonem,“ citoval šéf ODS z prohlášení, které vzniklo na jeho schůzce s předsedy Pirátů Ivanem Bartošem, KDU-ČSL Markem Výborným a STAN Vítem Rakušanem a místopředsedkyní TOP 09 Markétou Pekarovou Adamovou.

Podle předsedy Starostů ale není prohlášení pouze výzvou. „My i vítáme. Vítáme slib pana předsedy vlády, že daného institutu nevyužije, odmítne ho, nebude ho podepisovat, nebude ho nikdo z vlády kontrasignovat. Doufáme, že nebude docházet k názorovým posunům jako v případě pana prezidenta,“ řekl Rakušan s odkazem na to, že hlava státu již dříve odmítla, že by institutu abolice v případě Andreje Babiše využila.

Premiér totiž dal po Zemanovu prohlášení znovu najevo, že by abolici – kterou by z titulu funkce předsedy vlády zřejmě musel podepsat – nepřijal.

Opozice: Není nám to jedno

Kritika se od představitelů některých opozičních stran ozývala již bezprostředně po Zemanově rozhovoru. Petr Fiala hovořil o „tvrdém úderu“, který dopadl na ty, „kteří důvěřují principům spravedlnosti a rovnosti před zákonem“. Šéf poslanců Pirátů Jakub Michálek hovořil o údajném „zneužití mandátu“, další politici se domnívají, že prezident upírá rozhodnutí nejvyššímu státnímu zástupci, případně že na něj takto tlačí.