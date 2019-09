Emeritní soudce Ústavního soudu Balík: Zemanovy úvahy o abolici mi připomínají absolutismus

Víte, ono samozřejmě že je to tak, že přimět ho nelze. Druhá věc je, i kdyby to učinil, tak je to pořád delegovaná pravomoc, jejímž prvním nositelem je předseda vlády. Čili i ten delegovaný člen vlády, který by to kontrasignoval, tak by do značné míry byl v situaci, že byl delegován tím, vůči němuž má být trestní stíhání zastaveno. A samozřejmě potom věrohodnost a důvěryhodnost toho rozhodnutí by tím byla značně narušena.

Řekl bych, že autoři textu ústavy pravděpodobně a zcela zákonitě nepředpokládali, že nastane taková situace, že by byl trestně stíhán premiér. Protože to se v té době nepředpokládalo a není s tím ani žádná historická zkušenost. Ale samozřejmě – úsměvně řečeno – je to stejné, jako když se na vojně vyhlásilo „velím si sám“. A nepochybně je to situace velice zvláštní a paradoxní, ale ústava s tím, že tady bude ta dvojrole, nepočítá.

Trestní stíhání premiéra Babiše v kauze Čapí hnízdo je v tuto chvíli zastaveno. Obnovit by ho případně mohl Nejvyšší státní zástupce, o věci rozhodne do poloviny prosince. Prezident Zeman ve čtvrtek mluvil o tom , že pokud by bylo stíhání obnoveno, mohl by ho zastavit on sám. Jak ústava definuje prezidentovu pravomoc zastavit trestní stíhání?

Když říkáte, že je to delegovaná pravomoc – ve chvíli, kdy by například bylo trestní řízení obnoveno a touto pravomocí by se Andrej Babiš rozhodl pověřit místopředsedu vlády Jana Hamáčka, který by považoval zastavení trestního stíhání za nepřiměřený zásah, dalo by se předpokládat, že by svůj podpis nepřipojil. Pokud by se vzepřel tomu spolupodpisu, co by se potom dělo?

Pohybujeme se v rovině úvah nad situací, která zatím nebyla nikdy řešena. Dovedu si možná představit situaci, že by v obecné rovině předseda vlády delegoval tuto pravomoc na pověřeného člena vlády, na místopředsedu, v situaci, kdy by se řeklo: odteď další rok všechny další věci týkající se milosti bude spolupodpisovat místopředseda vlády s tím, že je na jeho uvážení, zda podpis připojí, či nikoliv.

Nutno říci, že premiér zase tu delegaci může zrušit. Takže teoreticky kdyby se jeden místopředseda odmítl připodepsat, tak asi by mohl postupovat trestně stíhaný premiér tak, že by mu tuto pravomoc odebral a pověřil někoho jiného, kdo by byl ochoten to podepsat. Ale v každém případě si myslím, že je to situace, kdy se to především odvíjí od hypotetické dvojrole stíhaný premiér.

Podle ústavy za rozhodnutí prezidenta republiky, které vyžaduje spolupodpis předsedy vlády nebo jím pověřeného člena vlády, odpovídá vláda jako celek. Nabízí to nějakou reálnou možnost pohnat členy vlády k této odpovědnosti?

To je především politická odpovědnost. A nepochybně by toto mohl být důvod pro to, aby byl učiněn návrh na vyslovení nedůvěry vládě. Ale to je nástroj právní. Druhá věc je, jaké by bylo konkrétní řešení v Poslanecké sněmovně.