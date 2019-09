Babiš je schopný premiér, nemá smysl ho zatěžovat justičním ping-pongem, zdůvodňuje Zeman příslib abolice

„Strašný rozdíl je v tom, že abolice, kterou uděluje prezident, aniž by předtím vyslechl názor státních zástupců, ho zesměšní. Já sám jsem řekl, že bych to považoval za svévolné jednání. Na druhé straně, je-li k dispozici velmi obšírná zpráva pana státního zástupce (Jaroslava) Šarocha schválená jeho nadřízeným panem státním zástupcem (Martinem) Erazímem, pak je z čeho vycházet. To je naprosto odlišná situace,“ řekl prezident Miloš Zeman. Svůj výrok prezident nepovažuje za tlak na rozhodování nejvyššího státního zástupce, který má tři měsíce na přezkoumání rozhodnutí městského státního zastupitelství. Podle něj by byl tlak na státní zastupitelství jen to, kdyby o abolici mluvil bez existujícího pravomocného rozhodnutí o zastavení trestního stíhání Babiše i ostatních obviněných. Tohle rozhodnutí už ale je. „Andrej Babiš je schopný premiér, nemá smysl ho v případě takzvaného justičního ping-pongu, tedy kdyby se to vrátilo na začátek, zbytečně zatěžovat tím, co už jednou prožil,“ zdůvodnil své prohlášení o možném zastavení stíhání, pokud by bylo obnoveno.

Abolice nejen pro premiéra, ale i další obviněné Podle Zemana bude na premiérovi Babišovi, zda se rozhodne abolici přijmout. Zeman tento týden už dříve uvedl, že ji premiérovi udělí v případě, že by nejvyšší státní zástupce obnovil Babišovo stíhání kvůli dotaci pro farmu Čapí hnízdo, které zastavilo pražské městské státní zastupitelství. V neděli v rozhovoru pro server Blesk.cz doplnil, že by se zastavení stíhání vztahovalo nejen na Babiše, ale i na ostatní obviněné. Abolici musí podepsat také premiér nebo jím pověřený člen vlády. „Jestliže by nedej bůh došlo k tomu soudnímu ping-pongu, tak pak má pan premiér dvě možnosti – buď se podrobit dalšímu dlouhodobému zpolitizovanému procesu, nebo přijmout abolici. Buď to musí spolupodepsat, nebo pověřit nějakého člena vlády, takže je to svým způsobem na něm,“ dodal prezident.

Babiš v pátek řekl, že diskusi o svém případném podpisu pod abolicí považuje za zbytečnou, protože trestní stíhání bylo zastaveno. Předseda koaliční ČSSD Jan Hamáček uvedl, že nepředpokládá, že by Babiš případný podpis pod abolicí nechával na některém členovi kabinetu za ČSSD. Hamáček také uvedl, že prezidentův výrok o udělení abolice považuje za nepřiměřený zásah do fungování justice. ODS chce s ohledem na prezidentovy výroky jednat s ostatními opozičními stranami o společném postupu.

Ministryně Dostálová je bytostně přesvědčena, že Čapí hnízdo nebyl trestný čin Naopak ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová (za ANO) je bytostně přesvědčena, že v kauze Čapí hnízdo nedošlo k trestnému činu. Řekla to v neděli v pořadu Partie na TV Prima. Předseda Pirátů Ivan Bartoš v reakci uvedl, že postup vyvedení malé firmy z velkého holdingu může být návodem pro další podobné případy. „Jsem opravdu přesvědčena, že se nic nestalo. Ať si všichni nastudují podmínky regionálního operačního programu tehdejší doby – střední Čechy z roku 2007 a zákony tehdejší doby,“ uvedla v neděli Dostálová. Podle Bartoše by měly být známy veřejné registry konečných vlastníků firem. „Protože, když má někdo velkou firmu a z ní si libovolný podnikatel 'vyšoupne' takto na pár let malé firmy a 'shrábne' nějaké dotační tituly, tak je to špatně,“ podotkl šéf Pirátů. Dostálová reagovala, že v roce 2007 byla jiná situace než dnes. Malé, střední i velké podniky jsou podle ní už několik let evidovány ve speciálním systému EU, který odhalí majetkovou strukturu firem. Tehdy ale neexistoval. „Všechno se nám to posouvá v čase. My si tady pořád bereme do zajetí Čapí hnízdo, které postupovalo podle praktik roku 2007,“ dodala.