Ve vládě odpovědné za abolici Babiše bych nebyl, prohlásil ministr Zaorálek

Ministr kultury Zaorálek prohlásil, že by se na případně abolici premiéra nemohl podílet. „Tak jako bych nemohl být ve vládě, jež akceptuje amnestii, tak jako ji naplánoval Václav Klaus, která pustila tuneláře, jenž spáchali největší hospodářské zločiny v devadesátých letech. Tehdy se to potichu připravovalo, teď zaplať pánbůh se to řeklo nahlas, aby to bylo jasné,“ uvedl. „V takové vládě bych nebyl“ zdůraznil.

Ministr kultury doplnil, že předpokládá, že situace, za níž by prezident udělil abolici, nenastane. „Pokud by (taková situace) nastala, tak je jediné řešení, že trestní systém bude pokračovat a vláda do toho nebude nijak zasahovat a vstupovat,“ dodal.

Zaorálek dále upozornil, že nemluví jen za sebe, ale za sociální demokracii. „To jsou ty body, proč ve vládě sedíme – čelit tomu, abychom vytvářeli společnost, ve které vítěz bere vše,“ poznamenal.