Poslanecký klub ČSSD dál stojí za Hamáčkem. Foldyna v klubu zůstává

Pozice sociální demokracie ve vládní koalici a situace kolem ministerstva kultury byly hlavními tématy jednání poslaneckého klubu. Poslanci ČSSD se shodli, že celý klub stojí za Hamáčkem jako předsedou strany. Konání v rámci prázdninové vládní krize Hamáčkovi podle předsedy poslaneckého klubu Jana Chvojky nikdo nevytkl.

Po jednání má Hamáček jistotu, že členů klubu je nadále patnáct, zůstává v něm i místopředseda ČSSD Jaroslav Foldyna, který se v posledních týdnech dostal do sporu s vedením strany poté, co prohlásil, že by podpořil kabinet ANO i po případném odchodu sociální demokracie z koalice. Podle Chvojky navíc nedal žádný z přítomných poslanců ČSSD najevo, že by chtěl z vlády vystoupit.