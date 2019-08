Nikam jsme se neposunuli, řekl po dalším setkání s Babišem Hamáček. Na Šmardovi ČSSD trvá

„Říkáme to celou dobu. Sociální demokracie trvá na dodržování ústavy a koaliční smlouvy. Z mého pohledu není žádný důvod, abychom našeho kandidáta měnili. To znamená, že za dnešek jsme se nikam zásadně neposunuli,“ prohlásil Hamáček po setkání.

Prezident Miloš Zeman se podle Hamáčka pohybuje zcela evidentně mimo ústavu. „Roli prezidenta podle ústavy vidím v tom, že hraje spíše roli rozhodčího fotbalového zápasu a neměl by trenérovi radit, jestli postaví obránce nebo útočníka. To je ten hlavní spor. Není to spor o Michala Šmardu. Je to spor o fungování České republiky a ústavy. Jsme přesvědčeni, že pravda je na naší straně,“ poznamenal Hamáček. Dodal znovu, že pokud nebude moci ČSSD vybírat své ministry, nemá ve vládě co dělat.

Návrh řešení od Babiše nezazněl

Hamáček řekl, že při jednání od Babiše neslyšel konkrétní návrh řešení. Připomněl, že v úterý se premiér sejde s prezidentem. „Uvidíme, jak ta schůzka dopadne, za sociální demokracii není žádná změna,“ uvedl vicepremiér. Babiš slíbil, že přijde s řešením 26. srpna, dodal. „Otázka je, jaké to řešení bude a zda bude případně v souladu s koaliční smlouvou,“ uvedl.

Předseda ČSSD také odmítl Babišovu argumentaci, že formulace z koaliční smlouvy mu umožňují navrhovat ministra vybraného ČSSD, nikoliv přikazují. „Je tam také napsáno, že sociální demokracie má pět ministrů, tam žádný podmiňovací způsob není,“ uvedl.

Šmarda přitom na facebooku změnu nominace nepřímo připustil. Není podle něj třeba z ní mít strach. „Máme docela dost lidí, kteří to určitě zvládnou. Odborně, manažersky, politicky i lidsky. Jen nevím, jestli můžeme panu premiérovi slíbit, že budou dost nekritičtí, tiší a poslušní,“ reagoval na Babišovu výtku, že útočil na další ministry ve chvíli, kdy ve vládě ještě ani nebyl.

Premiér souzní s prezidentem

Babiš se po návratu z dovolené připojil k názoru prezidenta Miloše Zemana, který dal v minulém týdnu najevo, že Šmardu ministrem nejmenuje. Zdůvodnil to jeho údajnými odbornými nedostatky a požádal Hamáčka o jiného kandidáta. Podle Babiše není Šmarda dobrým kandidátem, protože už před jmenováním svými výroky rozvrací vládu. Postrádá podle něj také jazykové znalosti, schopnost reprezentovat, vzdělání a respekt odborné veřejnosti.