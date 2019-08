Místo uhlí jezera. Voda by mohla na severu Čech vyrobit podle Havlíčka energii jako dva jaderné bloky

Oblast zasažená těžbou uhlí v Ústeckém kraji zabírá zhruba 400 kilometrů čtverečních. Jsou tam doly už zavřené, rekultivované i stále funkční. Jezero už vzniklo na místě dolu u Ústí nad Labem, napuštěno je jezero Most.

Také těžba v lomu ČSA skončí asi za pět let. Obnovená je zhruba polovina vytěženého území. V další části se pak asi na 700 hektarech počítá s jezerem, hlubokým až 130 metrů. S napouštěním by se mělo začít v roce 2026.

„Budeme mít řádově několik dalších let nebo až desítek let na to, aby se to dalo do stavu, který očekáváme,“ uvedl ministr průmyslu. „Rekultivace bude stát někde nad tři miliardy korun a ty prostředky budeme mít,“ ujistil generální ředitel Sev.en Energy Luboš Pavlas.

Podle současných návrhů by se tak postupně uhelný region měl přeměnit v soustavu jezer, díky čemuž by se mohla podkrušnohorská uhelná pánev stát zásobárnou vody a současně zdrojem elektrické energie z vodních elektráren.

Vzniklo by tím největší vodní dílo v Česku. Objem soustavy by přesáhl 700 milionů kubických metrů. „Pokud by vznikla obrovská kaskáda od jezera Milada přes lom ČSA, Tušimice a včetně budoucích Vršan, vznikla by i možnost vytvořit energetické zdroje přibližně v rozmezí 1000 až 2000 megawatt, což vlastně znamená, že bychom vytvořili zdroj na úrovni dvou jaderných reaktorů,“ popsal Havlíček.