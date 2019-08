Vládní letka se rozšíří. Ministerstvo chce koupit menší letadlo pro přepravu politiků

Ministerstvo proto plánuje nákup nového stroje. Ten by měl být využíván hlavně pro přepravu politiků. „Potřebujeme malý business jet. Letadlo, do kterého se vejde 14 až 19 lidí – tedy typická delegace – a přepraví ji tam, kde bude třeba,“ popsal mluvčí ministerstva obrany Jan Pejšek.

Stroj může být i starší

Samotné výběrové řízení chce ministerstvo vypsat v září. Základní podmínky už ale oznámilo. Úřad v předběžné poptávce uvedl, že letoun by měl být vybaven nejméně čtyřmi křesly u stolku a nejméně šesti místy na spaní.

Obrana plánuje koupit stroj nový nebo vyrobený po roce 2012, který by měl nalétáno méně než čtyři tisíce letových hodin. Jeho maximální vzletová hmotnost by měla být do 42,5 tuny. „Realisticky se jedná o požadavek, který se dá v této cenové kategorii a takto publikovanými parametry splnit,“ uvedl Marian Jančařík, specialista na byznysové letouny z Colibri Aircraft.

Ministerstvo teď míří do kategorie takzvaných byznys jetů s dlouhým doletem. V úvahu připadají stroje od francouzského Dassault, kanadského Bombardieru, brazilského Embraeru nebo amerického Gulfstreamu. Všichni tito výrobci mají více vhodných typů. Asi největší letoun, který připadá v úvahu, je Embraer Lineage 1000. Musel by být ale starší a zřejmě s větší slevou.