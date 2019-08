Jakub Landovský: Zbraně nového velitelství už nebudou tanky a děla, nýbrž sondy a viry

Jak je česká armáda připravena na moderní válčení?

„Stále lépe, nedávno prošel vládou materiál, který se týká nové struktury AČR, kde pamatujeme třeba na kybernetické hrozby, vznikne kybernetické velitelství…“

Jak si to máme představit? Já to nechci zlehčovat, ale to bude parta odborníků na IT, kteří budou někde na generálním štábu a budou hlídat kyberprostor?

„Tak především – v armádě bych se vyhnul slovu parta, které mi zní jaksi neuspořádaně. Ono to bude mít štábní kulturu, kterou armáda umí. Takže to bude opravdové velitelství, nicméně jeho zbraně nebudou tanky, rakety a děla, jeho zbraně budou sondy, viry, znalost kybernetického prostoru a schopnost v něm reagovat. A zároveň i rozhodnout o tom, že je Česká republika v tom prostoru ohrožena a že to ohrožení pramení zvenčí. Protože ne každá kybernetická hrozba se týká ministerstva obrany.“

Jak se to pozná, že to je hrozba a že to je zvenčí?

„To samozřejmě vůbec není jednoduchá věc. Ale jsou určité kybernetické útoky, které jsou tak nákladné a využívají tolika dopředu neznámých chyb základních systémů, že je téměř jistota, že za nimi stojí někdo větší než nějaká soukromá skupina. Že za nimi stojí stát.

Ale potom přichází ta nejtěžší otázka: zdali vůbec atribuovat – protože atribuce je rozhodnutí politického charakteru, je to přičitatelnost toho jevu a musíte za něj potom nést odpovědnost. V mezinárodním prostoru označit někoho za útočníka v kyberprostoru, to má svoji cenu. A tady na tom je třeba pracovat, nejen ty technické schopnosti – rozpoznat, že jsme pod útokem – ale i na schopnosti uvnitř státu přijmout opatření a reakci na ten útok včetně toho, že například oznámíme, kdo za něj odpovídá.“