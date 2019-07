Most určený pro vozidla do 13 tun unesl k překvapení odborníků 460 tun zátěže

Vědci podrobili vysloužilý most v Petrově nad Desnou extrémní zátěžové zkoušce. Postupně na něj navršili bezmála 460 tun panelů a štěrku. Most ale k překvapení odborníků vydržel bez úhony. Podle propočtů se přitom více než 100 let stará železná mostní konstrukce, po které mohla jezdit vozidla do 13 tun, měla pod tíhou stovek tun zhroutit na připravené pilíře. Na destrukci mělo stačit i poloviční zatížení. Naměřené výsledky pomůžou v budoucnu při výstavbě nových mostů.