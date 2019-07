Pojišťovny syslí peníze a nikdo neví proč, říká Kubek. Rezervy jsou nutné, namítá ministerská tajemnice

Ministr zdravotnictví by podle ní byl nezodpovědný, kdyby peníze z rezerv teď použil. Systém musí být připraven, kdyby přišla recese. „Ekonomika pořád roste, ale tempo zmírňuje,“ upozorňuje tajemnice.

Rögnerová ale jeho slova odmítá jako poplašné zprávy a vyčítá komoře, že s resortem nespolupracuje. Desítky miliard u pojišťoven, o kterých Kubek mluví, tvoří rezervy, které je podle ní nutné vytvářet. „Jednou jsme to v minulosti zažili, byla krize v roce 2009, tři roky se podařilo překlenout právě díky rezervám, které byly na účtech zdravotních pojišťoven. Nemůžeme vzít peníze z rezerv,“ uvedla.

Kubek kritizuje ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha (za ANO), že v čase ekonomické prosperity, kdy je na účtech zdravotních pojišťoven 55 miliard korun, „dokázat poslat nemocnice do kolen“. „Byla tady jedinečná příležitost dofinancovat obrovské ztráty, s kterými se zdravotnická zařízení potýkají. Nejsou to jenom malé nemocnice, ale též soukromí lékaři, kteří také velkou část své práce nedostávají zaplacenou,“ uvedl.

Kubek upozornil, že zdravotnictví není perpetuum mobile. „Nikdy do něj nešlo tolik peněz, ale nikdy také nebyly tak vysoké ceny, máme také nějakou inflaci a meziročně rostou náklady,“ přiblížil.

Zdravotní odbory tvrdí, že oproti okolním zemím jde do menších nemocničních zařízení málo peněz. Na srpen proto svolaly setkání jejich zástupců a chtějí jednat se státem. Když se situace nezlepší, nevylučují ani protestní akce.

Kubek mluví o nezákonnosti, podle Rögnerové je mimo realitu

Šéf lékařské komory namítá, že podle zákona má rezervní fond dosahovat výše 1,5 procenta průměrných ročních výdajů. „V současnosti mají na účtech desetkrát tolik. To je nezákonný přístup k tomu. A zeptejte se lidí v těch místech, kde jim zrušili ordinaci praktického lékaře, nebo tam, kde se omezuje provoz nemocnic, co si přejí. Oni si zaplatili peníze na zdravotním pojištění a teď pojišťovny peníze syslí a nikdo neví proč,“ poznamenal s tím, že požadavek, aby se alespoň polovina z rezerv použila na úhradu zdravotní péče, je naprosto legitimní.

Kubek zároveň vyjádřil obavu, aby se v rámci nějakého účetního triku nevysály zmíněné peníze ze zdravotních pojišťoven a nevylepšoval se jimi státní rozpočet, jehož plánovaný deficit kritizují například komunisté.

Zástupkyně ministerstva zdravotnictví ovšem nejprve jednoznačně odmítla, že by navyšování rezerv bylo nezákonné. A dodala, že co říká Kubek, je úplně mimo realitu.

„Peníze, které se vyberou, se rozdělují další rok, ale když je výběr o něco vyšší, než se předpokládalo, tak se vytváří rezervy, ale ty jsou normálně na účtech zdravotních pojišťoven a systém je oddělen. Pokud by někdo chtěl takovou operaci, jakou pan Kubek naznačil, udělat, tak by to musel udělat speciálním zákonem, protože tato transakce není za současné legislativy možná,“ oponovala Rögnerová.