Zubaři mají ošetřovat všechny na pojišťovnu, tvrdí stát. Dostanou o tři čtvrtě miliardy korun víc

Zubní lékaři mají být ochotní ošetřovat pacienty na pojišťovnu. Dnes to někteří odmítají, protože se jim to nevyplatí. To se má podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha (za ANO) změnit, resort se o to snaží dohodou s pojišťovnami i poskytovateli primární péče. „Pro ministerstvo je zásadní tuto veřejnou službu zajistit. Musí k tomu být vytvořeny podmínky, dojde proto k navýšení o 734 milionů korun,“ uvedl ministr.

Podle prezidenta České stomatologické komory Romana Šmuclera bude podpořena péče u stomatologů, kteří budou registrovat nové pacienty.

Více peněz dostanou zubaři také na bílé plomby pro děti, které hradí pojišťovna. „Od roku 2025 by mělo být možné si doplatit rozdíl mezi amalgámem a bílou výplní u dospělých. Amalgám bude v EU zakázaný od roku 2030,“ doplnil Šmucler.