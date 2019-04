Napříč Českem mizí lékárny. Chybí hlavně v menších obcích, zachránit by je měly dotace

Podmínku pro udělení dotace představuje to, že provozovna je v obci jediná, do další by cesta zabrala víc než 10 minut, v minulém roce vydala lékárna méně než 28 tisíc balení léčiv na recept a musí mít smlouvu se zdravotní pojišťovnou.

„Myslíme si, že pomoc by měla být plošnější. Nemusí být ani tak vysoká, ale každému pomůže, pokud dostane nějaký příspěvek v řádu 10 tisíc za měsíc,“ soudí prezident České lékárnické komory Lubomír Chudoba.

Třináct lékáren uspělo s námitkami z prvního kola letos v únoru, kdy byla dotace přiznána 58 lékárnám. Převis zájmu ze strany lékáren dokládá to, že žádostí o takzvanou bonifikaci se sešlo v prvním kole 113.

Rozdělit bude možné až 48 milionů korun až 80 lékárnám. Komora požadovala rozdělení peněz mezi všechny lékárny, které jsou jediné v obci. Znamenalo by to pro každou asi 80 tisíc korun na rok.

Podle spolku Vaši lékárníci CZ se měly peníze rozdělovat i podle obratu společnosti, která lékárny provozuje. Na jednu ze zhruba 2500 lékáren v Česku připadají necelé čtyři tisíce obyvatel. Ze zákona musí být dostupné všude do 35 minut.