Zdravotní péče v Rumburku bude zajištěna, hlásí Krajská zdravotní a VZP

Když Lužická nemocnice zavře, cesta do dalších zařízení v okolí může trvat i hodinu, hlavně v zimě. Někteří místní proto chtějí hledat akutní pomoc v zahraničí. Ministr Vojtěch ale očekává, že KZ městskou nemocnici převezme. Avizoval, že na středečním jednání navrhne řešení situace.

„Dluhy by mělo převzít město, které mělo na hospodaření nemocnice jako její vlastník dohlížet. Zbytek aktiv, budovy, personál, by měl přejít na Krajskou zdravotní,“ plánuje Vojtěch. Podle něj město odmítalo dluhy nemocnice převzít, protože nebylo zřejmé, jaký bude další osud nemocnice. Za předpokladu, že KZ nemocnici převezme, by měly dluhy přejít právě na město, dodal ministr.