Zadlužená nemocnice v Rumburku zatím funguje bez přerušení provozu

Rumburští zastupitelé minulý týden odmítli uhradit ztrátu nemocnice za loňský rok ve výši 52 milionů korun. Jaký je celkový dluh nemocnice, by měl ukázat audit, který si nechala udělat Krajská zdravotní (KZ), jež spravuje pět nemocnic v Ústeckém kraji. Výsledky auditu budou známy 20. července.

„Pokud představenstvo nebude znát výsledek zadaného auditu a nebude mít tak dostatek informací k učinění kvalifikovaného rozhodnutí, zda nemocnici převzít, či nikoli, Lužickou nemocnici a polikliniku převzít nemůže,“ uvedla v pondělí Krajská zdravotní.

O situaci bude jednat ministr zdravotnictví Vojtěch

Zástupci Krajské zdravotní se příští týden sejdou se zástupci VZP a ministrem zdravotnictví Adamem Vojtěchem (za ANO). Ministr už dříve uvedl, že je nutné, aby Krajská zdravotní nemocnici převzala. Blíž než do nemocnice v Děčíně to mají někteří obyvatelé Šluknovského výběžku do sousedního Německa.

Podle dřívějšího Vojtěchova vyjádření jde o provázání péče podobně jako na rakouských hranicích, kde mohou Češi čerpat péči hrazenou z českého zdravotního pojištění. Na hrazení péče i za hranicemi se chystají také pojišťovny. Nyní je z evropského pojištění hrazena jen akutní péče.