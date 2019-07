ŽIVĚ: Boj o daně pokračuje. Ke zvýšení rodičovské se poslanci dostanou až po něm

Diskuse o daňovém balíčku, na kterou poslanci navázali ve středu v 14:30 s tím, že následně by se měli dostat i na zvýšení rodičovské, zabrala poslancům celé úterní jednání. S obsáhlou kritikou přišli opoziční poslanci a šéf klubu ODS Zbyněk Stanjura nakonec řečnil téměř hodinu a půl až do sedmi večer, kdy skončil jednací den. Nedošlo tedy k hlasování o zvýšení některých spotřebních daní či daní z hazardu ani na debatu o rodičovské.

Není jisté, jak to dopadne ve středu – návrh klubů ANO a ČSSD, aby mohla sněmovna jednat po sedmé i deváté hodině večerní, totiž neprošel. Pokud by tedy opozice znovu chtěla první čtení daňového balíčku zablokovat, stačí jí protahovat debatu do sedmi.

Ministryně financí Alena Schillerová (za ANO) ale v úterý uvedla, že pokud by se nepodařilo daně a rodičovskou projednat do konce týdne, požádá koalice o svolání mimořádné schůze.

Rodičovský příspěvek by se měl od příštího roku zvýšit o 80 tisíc korun na 300 tisíc. Vyšší rodičovskou by měli dostávat podle předlohy rodiče novorozenců i dětí do čtyř let, kteří budou příspěvek ještě pobírat. V případě vícerčat se příspěvek zvýší podle novely ze současných 330 tisíc na 450 tisíc korun.