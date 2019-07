Sněmovna kývla na zvýšení daní, zřejmě podraží alkohol i cigarety

Uvedla, že od roku 2015 do letoška snížily vlády daně téměř o sto miliard a další snížení je součástí novely zákona o EET, kterou sněmovna schválila. Balíček by měl veřejným rozpočtům přinést podle propočtu ministerstva financí v letech 2020 a 2021 každoročně přes deset miliard korun. Středeční krok neznamená schválení balíčku, ale jen jeho posunutí do projednávání v rozpočtovém výboru.

V případě půllitrové lahve čtyřicetiprocentního alkoholu vzroste spotřební daň z nynějších 57 korun na 64,50 koruny. Unie výrobců lihovin již dříve uvedla, že v takovém případě by lahev alkoholu zdražila o 9,10 koruny. Piva ani vína se zvýšení sazeb netýká. Spotřební daně z cigaret a tabáku, včetně zahřívaného, by měly podle návrhu stoupnout příští rok zhruba o deset procent.

Podle ministerstva financí bude růst u minimální sazby 5,4 koruny na krabičku cigaret, tabákové firmy ale předpokládají zvýšení daňové zátěže na krabičku o 12 až 13 korun. U vyšší daně na cigarety a další tabákové výrobky odhaduje vláda celoroční přínos pro příští rok až 7,7 miliardy, pro rok 2021 až 9,2 miliardy korun. Vyšší daň z lihu by měla ročně vynést navíc kolem jedné miliardy korun.

Balíček také zasahuje do zdanění pojišťoven. Nově by podle vládního návrhu měly být daňově uznatelné i technické rezervy tvořené podle zákona o pojišťovnictví na základě evropské směrnice Solvency 2. Rozdíl mezi touto úrovní rezerv a stávajícími účetními rezervami pojišťoven bude předmětem zdanění. Pojišťovnám se to nelíbí a považují to za trest za svoji obezřetnost. Asociace pojišťoven se na poslance obrátila s výzvou, aby tento návrh odmítli. I tento bod se stal terčem kritiky opozice. Podle občanských demokratů jde o sektorovou daň, ministryně financí to ale odmítla.