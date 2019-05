Pokud bude v Česku normální, že děti pod 18 let pijí alkohol, sebelepší zákony nepomůžou, míní šéf protidrogové policie

Protidrogová strategie uvádí konopí jako nejoblíbenější z nelegálních drog. Rizikových uživatelů je asi 125 tisíc, více je jen kuřáků, rizikových uživatelů alkoholu a také lidí, kteří zneužívají legální léky – sedativa a hypnotika. Mladí lidé mezi 15 a 34 lety jsou v rámci EU třetími nejnadšenějšími uživateli konopí hned po Francii a Itálii. Uživatelů injekčních drog je více jen v Lotyšsku.

Podle policie je v Česku specifické postavení pervitinu. „Ten vyrábíme jak pro saturaci potřeby zhruba 40 tisíc problémových uživatelů, které máme, plus produkcí cizojazyčných kriminálních skupin, které se orientují na velkoprodukci pervitinu do jiných zemí,“ shrnul Jakub Frydrych.

Že děti pijí alkohol, je normální. Pak se sebelepší zákon mine účinkem, říká Frydrych

Strategie se zabývá i užíváním drog, které nejsou postaveny mimo zákon. Ve spotřebě užívání alkoholu bylo Česko v roce 2016 na třetím místě mezi zeměmi OECD za Litvou a Francií. Podle odborníků 800 tisíc lidí v ČR pije pravidelně nadměrné dávky alkoholu, osmina z nich tak činí denně. Kouří podle dat Eurostatu z roku 2017 více než 25 procent lidí starších 15 let, mezi evropskými zeměmi je to osmý největší podíl. Denně si cigaretu zapálí asi dva miliony Čechů.

I to jsou relativně vysoká čísla, podle Frydrycha daná hlavně přístupem společnosti. „Pokud bude v této zemi normální, že děti pod 18 let pijí alkohol, a bude to bagatelizováno, sebelepší zákony nebo kontrolní a regulační mechanismy se budou míjet účinkem,“ míní. U kouření však vnímá posun. „Byly doby, kdy se polemizovalo o škodlivosti kouření, zpochybňovala se zdravotní rizika. Dnes si to nedovedeme představit,“ srovnal ředitel Národní protidrogové centrály.