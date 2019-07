ŽIVĚ: Poslanci si změnili program, vrátí se k daňovému balíčku a rodičovské. Dojde i na růst důchodů

Koalice se dlouho přela o růst rodičovského příspěvku a zároveň penzí. Poté, co se ministři dohodli, měla obě témata ve sněmovně přijít na řadu ve dvou dnech po sobě. Rodiny s dětmi se ale prozatím nedočkaly – v úterý se poslanci k prvnímu čtení novely zvyšující „rodičovskou“ vůbec nedostali. Ve středu se k nim oproti původnímu programu vrátí, ale až odpoledne.

Nejprve by mělo dojít na důchody, které jsou již ve třetím čtení. Vládní novela by měla důchodcům od příštího roku přidat 900 korun, tedy o 180 až 200 korun nad zákonnou valorizaci. Částka by se přitom podle předlohy připočítala k procentní výměře každého důchodu. Neklesla by tedy zásluhovost penzí.

Daně a rodičovská opět na scéně. Po změnách v programu je poslanci projednají odpoledne

Diskuse o daňovém balíčku, na kterou poslanci navážou ve 14:30 s tím, že následně by se měli dostat i na zvýšení rodičovské, zabrala poslancům celé úterní jednání. S obsáhlou kritikou přišli opoziční poslanci, šéf klubu ODS Zbyněk Stanjura nakonec řečnil téměř hodinu a půl až do sedmi večer, kdy skončil jednací den. Nedošlo tedy k hlasování o zvýšení některých spotřebních daní či daní z hazardu ani na debatu o rodičovské.

Není ale jisté, jak to dopadne ve středu – návrh klubů ANO a ČSSD, aby mohla sněmovna jednat po sedmé i deváté hodině večerní, totiž neprošel. Pokud by tedy opozice znovu chtěla první čtení daňového balíčku zablokovat, stačí jí protahovat debatu do sedmi. Ministryně financí Alena Schillerová (za ANO) ale v úterý uvedla, že pokud by se nepodařilo daně a rodičovskou projednat do konce týdne, požádá koalice o svolání mimořádné schůze.