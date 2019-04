Nejvíce dětí v exekuci je v Plzni. Dopravní podnik dluhy přeprodával do daňového ráje

„Třeba jsem jim poslala pozdě splátku a oni mi hned zmrazili účet. Nebyl to ani jeden měsíc, že bych vynechala, prostě jsem jen zaplatila pozdě a oni mi stopli všechny peníze, co jsem měla,“ vypráví Červeňáková.

„Když mi bylo asi 11 let, několikrát mě chytli, myslím, a nějak jsme na to zapomněly. Máma se tehdy rozcházela s otcem, byla sama na všechno, takže jsem ji nechtěla zatěžovat,“ popisuje situaci, která vedla k jejímu aktuálnímu dluhu, Soňa Červeňáková.

„Je to určitě špatná situace. Něco s tím musíme dělat, je to fenomén, se kterým bychom tady měli skončit,“ reaguje hejtman Plzeňského kraje Josef Bernard (ČSSD). Nejvyšší počet dětských dlužníků je přímo v Plzni. Podle organizace Tady a teď, která se dětským dlužníkům věnuje, je to způsobeno postupem Plzeňských městských dopravních podniků.

Tvrdý postup vůči mladým dlužníkům potvrzuje i advokátka zastupující děti s exekucí Alena Valachová: „Bohužel jsem se nesetkala ani s jedním případem, kdy by soudy ze své vlastní iniciativy, s přihlédnutím k tomu, že žalovaný je dítě, využily možností, které jim právní řád dává, třeba minimálně na to, aby to dítě bylo v řízení řádně zastoupeno.“

Fakt, že 2200 lidí, které soudy uvrhly do exekuce, je mladší 15 let, kritizuje i prezidentka Soudcovské unie. „Pokud takto vysoké číslo dvou tisíc za rok se posune do exekučního řízení, tak bych se opravdu zajímala o to, zda ve všech těch případech bylo dodrženo to, že bylo zcela jasné, že se jedná o dluhy dítěte a zda to dítě bylo řádně zastoupeno. To číslo se mi zdá velmi vysoké a nebezpečné,“ říká k tomu Daniela Zemanová.

Volopich, Tomšíček a spol.

Vysoká čísla v Plzni považují místní politici za smutné dědictví nedávné doby. V letech 2010 až 2014 vymáhala pokuty pro plzeňský dopravní podnik advokátní kancelář Volopich, Tomšíček a spol.

„Dopravní podnik řadu pohledávek přeprodával přes advokátní kancelář. Ta si je podle našich zjištění a informací z médií převáděla přes firmu na Britských Panenských ostrovech. Pak se zase vracely sem. A je pravda, že tehdy legislativa zaznamenala výrazný nárůst nákladů kolem exekucí,“ popisuje náměstek primátora pro dopravu Michal Vozobule (TOP 09).

Reportér pořadu 168 hodin Jan Novák požádal advokáta Daniela Volopicha o rozhovor. Ten v telefonátu tvrdil, že se kancelář dětskými dlužníky vůči plzeňskému dopravnímu podniku vůbec nezabývala.

„Opravdu jsme nezastupovali a nedělali jsme nic, co by souviselo s dětmi, naopak od nás všechna doporučení byla, aby se to po těch mladistvých nevymáhalo. Ani bychom to nedělali, neměli jsme takové pohledávky, které by šly proti nezletilým dětem,“ uvedl Volopich.

Tým 168 hodin má ale k dispozici exekuční příkazy za jízdu načerno na jedenáctiletého chlapce. Jeho věřitelem už není dopravní podnik, nýbrž zmíněná firma z Britských Panenských ostrovů, která se jmenuje Marsa Limited a má utajené vlastníky. Na exekučních příkazech ji zastupuje Tomáš Tomšíček z advokátní kanceláře Volopich, Tomšíček a spol.