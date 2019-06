Komunisté nemají ambici být součástí vlády, komentuje Grospič budoucnost kabinetu

„Pokud by došlo pouze k obměně této vlády, je to věc koaličních partnerů, případně toho, kdo by chtěl vládu dál vést. Pro nás bude zásadní naplňování našich sedmi programových podmínek, my nemáme ambici být členy této vlády,“ řekl Stanislav Grospič a jako důvod uvedl třeba odlišný postoj k zahraniční politice, jakou prosazuje ČSSD a hnutí ANO.