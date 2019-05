Babiš lituje přerušené tradice českého zbrojařství. Řekl to na veletrhu vojenské techniky IDET

Ministerstvo obrany plánuje podpis smlouvy na nákup 12 vojenských vrtulníků do konce roku. Ještě v letních měsících by měla být uzavřena smlouva na dodávky mobilních radiolokátorů MADR z Izraele. V blízké době předpokládá ministr obrany Lubomír Metnar (ANO) také podpis smlouvy na dodávku obrněnců Titus. Zaznělo to na veletrhu obranné a bezpečnostní techniky IDET v Brně, kam přijede vystavovat 520 firem z 35 zemí. Zahájení veletrhu se zúčastnil premiér Andrej Babiš (ANO).