Česká armáda vybírá nové víceúčelové bojové vrtulníky, jedná s Američany

Americký Kongres už prodej schválil

Prodej vojenského materiálu ze Spojených států musí vždy schválit Kongres. Kongresmani už vývoz dvanácti vrtulníků do Česka podpořili. „Pro Českou republiku to dává záruku, že dostaneme ceny, za které by americká strana prodávala vrtulníky své armádě,“ dodává Metnar.

„V tomto případě opozice nedělá žádné problémy, protože má zájem na tom, aby česká armáda byla vyzbrojená moderní technikou,“ říká předseda Senátu Jaroslav Kubera (ODS).