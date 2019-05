Šmarda zvažuje vstup do vlády, proti níž se dříve vymezoval. Moc tomu nerozumím, říká Babiš

„Mě ta nominace překvapila. Šmarda, jak ho sleduju v médiích, byl zásadně proti vstupu ČSSD do vlády, tak mě překvapilo, že je nominovaný do vlády. Vystupoval velice negativně vůči vládě ČSSD s ANO, tak určitě budu mít zájem se s ním setkat a vyslechnout, jak to vlastně v té vládě myslí,“ řekl Babiš ve středu na veletrhu IDET v Brně.

Premiér uvedl, že dostal z Hradu dopis, ve kterém mu prezident Miloš Zeman vysvětluje, proč v úterý demisi ministra kultury Antonína Staňka (ČSSD) odmítl přijmout. Zeman navrhuje, aby Babiš počkal na výsledky trestního oznámení, které Staněk podal. Podle prezidenta odhalil Staněk na ministerstvu kultury „závažná ekonomická pochybení“ a neměl by být za tato odhalení trestán.

„Teď musím dostat žádost od (šéfa ČSSD) Hamáčka, předpokládám, že navrhne odvolání. Následně požádám prezidenta, aby Staňka odvolal,“ uvedl Babiš. Babiš se chce s Hamáčkem sejít ještě tento týden, termín podle premiéra zatím domluvený nemají.