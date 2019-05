V červnu zavítá do Prahy Su Ťij. Politička, jejíž Nobelovu cenu zastínily etnické čistky

Arakanský stát na západě Myanmaru byl donedávna domovem více než milionu členů muslimské menšiny Rohingů. Ty vláda pokládá za nelegální přistěhovalce z Bangladéše a neumožňuje jim získat občanství či volit.

Ze země od srpna 2017 uprchlo před násilím do sousedního Bangladéše už přes 700 tisíc Rohingů. Exodus vyvolalo tažení myanmarské armády proti této etnické skupině, kterým vojáci reagovali na útoky rohingských povstalců na řadu stanovišť myanmarských bezpečnostních sil z loňského srpna.

Podle svědků vojáci při raziích vraždili a znásilňovali rohingské civilisty a vypalovali rohingské vesnice. V lednu se na základě dohody mezi Myanmarem a Bangladéšem měli začít muslimští uprchlíci do míst svých bývalých domovů vracet, začátek repatriací byl ale odložen.

V únoru pak vyšlo najevo, že opuštěné rohingské vesnice byly srovnávány se zemí buldozery. Ochránci lidských práv upozorňují, že může jít o snahu smazat důkazy o násilnostech. Myanmar tvrdí, že jen připravuje podmínky pro návrat uprchlíků.

OSN hovoří o etnické čistce ze strany myanmarské armády a Evropská unie nyní jedná o možnosti sankcí, které by znamenaly prodloužení stávajícího zbrojního embarga a zákazu dovozu zboží, jež by tamní vláda mohla použít k represím. Cíleně by měli být sankcemi postiženi také lidé odpovědní za vážné a systematické porušování lidských práv.